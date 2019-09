RDV médicaux : 8 % des patients ne se présentent pas

Sur cent patients qui prennent rendez-vous auprès d'un praticien, huit ne se présentent pas sans avoir annulé au préalable. L'enquête, publiée lundi par le Syndicat neutre pour indépendants (SNI), expose les désagréments que cela cause aux professionnels de la santé, et appelle à un cadre juridique plus clair concernant les indemnisations.

