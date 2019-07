Pour supporter la chaleur, beaucoup choisissent de porter des vêtements légers, quand d'autres préfèrent allumer le ventilateur. Mais notre alimentation peut aussi aider à faire face à la canicule. Voici quelques conseils à suivre tout l'été.

Six aliments à éviter

Les viandes rouges et grasses : Rien n'est plus agréable qu'un petit barbecue en famillelorsque le soleil est au rendez-vous. Mais si les brochettes et la viande rouge sont les stars des beaux jours, elles sont plus riches et donc moins digestes. En conséquence, notre corps doit fournir plus d'effort et augmente sa température pour ingérer la viande. Préférez plutôt les viandes blanches, ou les poissons.

...