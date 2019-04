A la maison, que mangeons-nous ? Quand ? Pendant combien de temps par jour ? Et avec qui ? Radioscopie des habitudes alimentaires en Belgique.

Que mangeons-nous ?

Que mettons-nous dans nos assiettes ? Avant tout, trop peu de fruits et de légumes, nous disent les chiffres de l'Office flamand d'agro-marketing (Vlam). Pas moins de 25 % des Belges avouent ne pas manger de légumes chaque jour. C'est pire encore en ce qui concerne les fruits : 35 % des Belges affirment ne pas en consommer quotidiennement. Dans ce groupe, on trouve avant tout des hommes, des francophones, des célibataires, des couples sans enfants et des personnes issues des couches sociales inférieures. Par ailleurs, nos choix dans le rayon fruits et légumes sont assez prévisibles : nous privilégions des classiques comme les tomates, les carottes, les courgettes, les pommes, les bananes et les oranges.

