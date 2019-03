opinion

"Quand nous serons vieux, il n'y aura personne pour s'occuper de nous"

Ann Peuteman Ann Peuteman est rédactrice pour Knack

La plupart des jeunes ne rêvent pas d'un emploi dans une maison de repos. Bien au contraire. Il est grand temps de mieux rémunérer les soignants et surtout de leur montrer beaucoup plus de respect, sinon, il n'y aura bientôt plus personne pour s'occuper de nous.

