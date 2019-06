Les rapports sexuels devraient évidemment être agréables plutôt que douloureux. Pourtant, de nombreuses personnes (en particulier des femmes) ont mal lorsqu'elles font l'amour. Que faire pour y remédier ?

Les douleurs lors des rapports sexuels sont un problème plus fréquent qu'on ne le pense. " Lorsqu'on dresse le tableau des motifs qui amènent les patients à pousser la porte d'un sexologue, elles figurent systématiquement dans le top 3... et personnellement, je vois passer au moins un cas par jour ", témoigne Chloé De Bie, psychologue clinique et sexologue au centre thérapeutique Vivolinio. " Le problème toucherait peu ou prou une femme sur dix d'après certains chercheurs, d'autres parlent même d'une femme sur trois lorsqu'ils prennent en compte aussi bien les problèmes actuels que les expériences passées. Il m'arrive d'évoquer ce chiffre au cours de mes consultation... et la plupart des patientes sont clairement soulagées de ne pas être seules dans le cas ! "

...