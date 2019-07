Psycho: lire en groupe inspire, crée des liens... et guérit ?

Écouter lire une oeuvre littéraire en petit groupe et, si le coeur vous en dit, partager avec les autres ce qu'elle éveille en vous : d'après Winny Ang, psychiatre et accompagnatrice de lecture passionnée, c'est une expérience qui peut tisser des liens, délivrer, inspirer et même guérir.

Dans son enfance, la Britannique Jane Davis a trouvé dans les livres une sorte de refuge contre une situation familiale difficile : tout en l'aidant à mieux comprendre ce qui se passait autour d'elle, ils lui ont ouvert la porte d'autres mondes, d'autres modes de pensée. Plus tard, au cours de ses études de littérature anglaise à l'université de Liverpool, c'est encore la force des récits qui l'a aidée à rester sur les rails. Sans doute aucun passionné de lecture ne s'en étonnera-t-il : ne sont-ce pas les belles " grandes " histoires qui nous permettent de nous identifier et de nous sentir moins seuls ?

...

