L'Absym et le journal du Médecin ont sondé en octobre les médecins pour connaître leur avis sur la multidisciplinarité, la délégation de tâches et leur collaboration avec les autres professions de santé. 675 médecins ont répondu à cette enquête que le syndicat médical a lancée pour savoir ce que pensent réellement les médecins.

La multidisciplinarité ne fait pas (plus) peur aux médecins. Au contraire, 63% des répondants l'estiment "utile" et 25% "envisageable". Seuls 5%, la trouvent "inutile" et 7% "dangereuse". Les néerlandophones se montrent (66%) plus ouverts à cette collaboration que les francophones (56%) en la qualifiant d'"utile". 12% des répondants francophones jugent la multidisciplinarité "dangereuse" pour 5% des répondants néerlandophones. "Avec cette enquête sur la multidisciplinarité, nous avons obtenu un taux de réponse élevé (677, ndlr) qui démontre que cette initiative de l'Absym de sonder la profession était en cohérence avec les attentes des médecins", commente Philippe Devos, président de l'Absym. "Je suis heureux de voir que contrairement aux préjugés de certains, le médecin belge est favorable à la délégation de tâches et à la création d'un assistant de pratique."

