En moyenne, 267 nouvelles admissions quotidiennes à l'hôpital en raison du coronavirus ont été enregistrées en Belgique entre le 13 et 19 octobre derniers (+95%), ressort-il des chiffres publiés sur le site info-coronavirus.be mardi. Le nombre moyen de nouvelles contaminations par jour, calculé entre le 10 et le 16 octobre, atteint 8.422 (+69%). Le nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars s'élève à 23.531.

Le nombre de lits occupés s'élevait à 2.774 lundi, contre 1.473 une semaine auparavant, soit une augmentation de 88%. Et 446 personnes se trouvaient en soins intensifs ce 19 octobre, contre 268 le 12 octobre dernier, soit une hausse de 66%. Un total de 209 patients nécessitaient pour leur part une assistance respiratoire.

Par ailleurs, au cours de la période du 13 au 19 octobre, 1.866 patients atteints du Covid-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 889 personnes ont pu quitter l'hôpital, selon les chiffres de Sciensano.

En moyenne, 32 personnes sont décédées des suites du coronavirus par jour entre le 10 et le 16 octobre, contre 17 la semaine précédente, soit une augmentation de 88%. Durant cette période, 225 morts ont été rapportées; 77 en Flandre, 112 en Wallonie et 36 à Bruxelles. Le nombre total des décès s'élève actuellement à 10.443 personnes en Belgique.

Au cours de la période du 10 au 16 octobre, 58.957 nouveaux cas ont été diagnostiqués, soit 8.422 contaminations en moyenne par jour et une incidence sur une semaine de 513,0 pour 100.000 habitants. Parmi ces nouveaux cas, 20.435 (35%) étaient rapportés en Flandre, 29.046 (49%) en Wallonie, dont 454 cas pour la Communauté germanophone, et 8.744 (15%) à Bruxelles.

Durant la même période, 386.109 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 55.158 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 15,3%.

Le taux de reproduction, qui calcule la contagiosité du virus, est par ailleurs estimé à 1,453 pour la période du 13 au 19 octobre. Il est le plus élevé en Flandre occidentale (1,673) et s'élève à 1,205 à Bruxelles.

A ce jour, un total de 230.480 cas confirmés ont été rapportés; 100.858 contaminations (44%) en Flandre, 89.486 (39%) en Wallonie, dont 1.136 infections pour la Communauté germanophone, et 37.224 (16%) cas à Bruxelles.

