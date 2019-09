Ne tuez plus les araignées que vous verrez se promener chez vous. Elles occupent une place importante dans l'écosystème de votre intérieur.

Les gens aiment penser que leur habitation est isolée du monde extérieur, mais de nombreux types d'araignées vivent pourtant à l'intérieur. Certaines sont enfermées accidentellement, d'autres sont des visiteurs de courte durée. Certaines espèces apprécient même les grands espaces intérieurs, où elles vivent heureuses et procréent joyeusement. Les arachnides sont généralement discrètes et presque toutes celles que vous verrez ne sont ni agressives ni dangereuses. Elles peuvent même vous rendre service en mangeant des parasites.Matt Bertone, entomologiste à l'université de Caroline du Nord et ses collègues ont mené une enquête visuelle dans 50 maisons afin de répertorier les arthropodes vivant sous les toits, raconte-t-il à la BBC. Chaque maison qu'ils ont visitée était habitée par des araignées. Les espèces les plus communes rencontrées étaient les araignées cobweb et les araignées de cave. Bien qu'elles soient des prédatrices généralistes, aptes à manger tout ce qu'elles peuvent attraper, les araignées capturent régulièrement des parasites nuisibles et même des insectes vecteurs de maladies - par exemple les moustiques. Il existe même une espèce d'araignée sauteuse qui préfère manger des moustiques remplis de sang dans les foyers africains.

C'est naturel de craindre les araignées. Elles ont beaucoup de pattes et presque toutes sont venimeuses - bien que la majorité des espèces aient un venin trop faible pour causer des problèmes chez l'humain, si leurs crocs sont capables de percer notre peau.

Les araignées ne cherchent pas à vous attraper et préfèrent en fait éviter les humains; nous leurs sommes beaucoup plus dangereux que l'inverse. Les morsures d'araignées sont extrêmement rares. Bien qu'il existe quelques espèces plus dangereuses sur le plan médical, comme les araignées et les recluses, même leurs morsures sont rares et causent rarement de graves problèmes. Si vous ne pouvez vraiment pas supporter les araignées dans votre maison, votre appartement, votre garage ou ailleurs, au lieu de les détruire, essayez de les capturer et de les relâcher à l'extérieur. Elles trouveront un autre endroit où aller se réfugier. Mais si vous pouvez vous en accommoder, c'est bien utile d'avoir des araignées chez vous. En fait, c'est normal. Et même si vous ne les voyez pas, elles sont quand même là.