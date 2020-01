Avoir un revenu élevé est gage de réussite dans de nombreux pays, mais en Suède, un code culturel profondément enraciné, appelé Jantelagen, empêche beaucoup de gens de parler de ce qu'ils gagnent.

Les récits habituels sur la Suède ont tendance à mettre en avant sa social-démocratie, ses impôts élevés et ses faibles inégalités de revenus par rapport aux normes mondiales. Mais si ce stéréotype est ancré dans les faits, le fossé entre les riches et les pauvres n'a cessé de se creuser depuis les années 1990, rapporte la BBC. Les 20 % de la population les plus riches gagnent aujourd'hui quatre fois plus que les 20 % les plus pauvres.

Les Suédois ont une aversion profondément ancrée à parler de leur argent, parfois par crainte que cela soit pris pour de la vantardise. Pourquoi donc personne à Stockholm ne semble être fier d'être riche ?

Le concept de Jantelagen

Lola Akinmade Åkerström, auteur sur la culture suédoise qui vit à Stockholm depuis plus de dix ans, dit que parler d'argent est "un sujet très inconfortable" en Suède. Elle affirme que se vanter de sa richesse - ou même discuter d'un salaire modéré - est un tel tabou que de nombreux Suédois se sentiraient en fait "plus à l'aise de parler de sexe".

Ce point de vue est partagé par Stina Dahlgren, une journaliste suédoise de 28 ans qui a vécu plusieurs années aux États-Unis. "Aux États-Unis, quand vous dites que vous gagnez beaucoup d'argent, les gens vous encouragent et vous disent : 'c'est bien, bon travail'. Mais ici en Suède, si vous dites que vous avez un bon salaire... les gens vous trouvent bizarre", dit-elle. "On ne demande pas le salaire des autres, on ne parle pas d'argent."

De nombreux commentateurs culturels conviennent qu'une grande partie du tabou peut s'expliquer par un code nordique profondément enraciné appelé Jantelagen, qui promeut l'idée de ne jamais penser que l'on est meilleur que les autres et de dénoncer ceux qui enfreignent cette norme.

"Jantelagen est une règle sociétale tacite qui existe ici en Suède et dans beaucoup de pays nordiques", explique Akinmade Åkerström, qui explore le sujet dans son livre Lagom : Le secret suédois du bien-être. "Il s'agit de ne pas être trop voyant, de ne pas se vanter inutilement, et c'est une façon de garder tout le monde sur le même pied d'égalité pour éliminer les sources de stress dans les groupes".

Mais la façon dont Jantelagen se joue en Suède et dans d'autres sociétés nordiques est liée à des normes culturelles spécifiques à ces nations. "Vous pouvez parler de votre chalet dans les bois et acheter un chauffage sol et un patio. Les gens ne sont pas surpris par cela - c'est une idée courante dans les pays nordiques et beaucoup de gens ont une deuxième maison ici", affirme le Dr Stephen Trotter, un universitaire écossais-norvégien qui a écrit sur le concept. "Mais dire que vous avez dépensé autant pour deux Lamborghini - on se moquerait sûrement de vous !"

Akinmade Äkerstöm soutient que si la Suède s'est beaucoup battue pour maintenir une image globale de social-démocratie sans classes, beaucoup de Suédois s'entourent encore de personnes dans des tranches de revenus similaires. "Derrière des portes closes avec d'autres personnes de même statut socio-économique, ils [les gens riches] sont plus à l'aise. Ils peuvent parler de leur maison de vacances ou de leur voiture."

Cependant, un nombre croissant de jeunes Suédois qui réussissent commencent à critiquer Jantelagen et à réclamer une conversation plus franche sur la richesse et le succès.

Cornelius Cappelen, professeur associé en politique comparée à l'Université de Bergen en Norvège, estime que l'essor des médias sociaux est à l'origine de l'opposition brutale des jeunes contre Jantelagen. Il soutient que les blogs et les vidéos-blogs en particulier soutiennent le type d'"individualisme rampant" qui favorise la différenciation, qui a été, jusqu'à récemment, beaucoup moins répandue dans les pays nordiques que dans d'autres nations occidentales, en particulier les États-Unis. "De plus en plus de gens utilisent le terme [Jantelagen] comme un abus - en particulier de nombreux jeunes qui affirment explicitement qu'ils détestent cette mentalité ", affirme-t-il.

M. Akinmade Åkerström pense également que les médias sociaux ont eu un impact majeur. Depuis que la vantardise est devenue monnaie courante sur Facebook et Instagram, les Suédois dont les réalisations personnelles se démarquent ont commencé à se sentir plus à l'aise d'afficher leur succès, affirme-t-elle.

Elle estime que Jantelagen devient également moins populaire en raison d'une augmentation de l'immigration. En Suède, la plus diversifiée des nations nordiques, environ 25% des personnes sont nées à l'étranger ou ont deux parents étrangers.

