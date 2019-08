Des chercheurs américains ont démontré que les personnes optimistes étaient plus susceptibles d'atteindre l'âge de 85 ou plus. D'autres facteurs jouent sans doute un rôle. Les scientifiques conseillent un entraînement pour encourager l'optimisme.

Jusqu'à présent, les études sur le sujet étaient contradictoires. Les pessimistes étaient considérés comme plus préoccupés par leur santé, tandis que les optimistes étaient moins sensibles à certaines maladies comme la dépression ou les maladies cardiovasculaires. La nouvelle étude, publiée dans les "Proceedings" de l'Académie nationale des sciences aux États-Unis, montre que les optimistes sont ceux qui vivent plus longtemps.

Lewina Lee et son équipe de l'École de médecine de l'Université de Boston ont utilisé des données sur l'état de santé et le mode de vie d'environ 70.000 infirmières et de 1429 vétérans. Des questionnaires et des tests ont été utilisés pour déterminer si les participants étaient plutôt optimistes ou pessimistes. Les chercheurs ont divisé les femmes en quatre groupes - de très optimistes à très pessimistes. Pour les hommes, il y avait cinq groupes.

Résultat : Les femmes très optimistes vivent en général 15% plus long que celles du groupe très pessimiste. Les chercheurs ont étudié des femmes qui présentaient des caractéristiques démographiques et des maladies antérieures similaires. Chez les hommes optimistes, la différence au sur la longévité était de 11%.

Chez les femmes, la chance d'atteindre l'âge de 85 ou plus est 50% plus probable chez les plus optimistes par rapport aux plus pessimistes. Chez les hommes, il y a même une différence de 70%.

Les scientifiques voulaient également savoir si l'allongement de l'espérance de vie pouvait être dû à des optimistes menant une vie plus saine, par exemple en allant chez le médecin plus régulièrement, en fumant ou en buvant moins et en faisant plus d'exercice. Si les scientifiques tenaient compte de ces différences de mode de vie, le résultat s'affaiblissait, mais les optimistes avaient toujours un net avantage. Ils vivaient plus longtemps, même avec des modes de vie similaires.

Les chercheurs supposent donc que les optimistes bénéficient encore d'autres avantages de la vie : "D'autres études suggèrent que les personnes optimistes peuvent mieux réguler leurs émotions et leur comportement. Et elles se remettent mieux des situations de stress et des difficultés", a déclaré Laura Kubzansky, coauteure du communiqué de presse de l'École de médecine de l'Université de Boston. Les optimistes peuvent aussi être mieux intégrés socialement, ce qui pourrait également affecter l'espérance de vie.

Selon les chercheurs, l'optimisme est en partie génétique, mais cela peut aussi s'apprendre : "Cette étude est d'une grande pertinence pour la santé publique car elle suggère que l'optimisme est l'un des facteurs psychologiques qui peuvent prolonger la vie d'une personne. Il est intéressant de noter que le degré d'optimisme peut être influencé. Il existe des méthodes et des thérapies assez simples pour cela", explique l'auteure principale Lewina Lee dans la communication.

Les chercheurs écrivent dans l'étude que, théoriquement, il est possible d'inverser l'argument selon lequel les personnes très malades sont plus pessimistes et qu'elles meurent plus tôt. Mais ils avaient omis ceux qui étaient morts peu après le début de leurs études. Même s'ils ont omis les personnes atteintes de maladies chroniques au début de l'étude, les résultats sont restés les mêmes.

Dans l'étude, un optimiste est défini comme une personne qui croit que des choses merveilleuses vont arriver et que l'avenir est désirable car certains objectifs peuvent être atteints. Selon Ralph Schliewenz de l'Association professionnelle des psychologues allemands, cette auto-efficacité est un aspect important : "Les optimistes ont le sentiment d'avoir les choses sous contrôle. Et ce sentiment peut aussi s'apprendre. Vous pouvez vous fixer des objectifs réalisables. Estimez vos propres possibilités, faites de petits pas, restez réaliste. C'est une façon d'être optimiste."

Greta Pralle

Source: F.A.Z.