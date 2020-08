Des études montrent qu'il existe un lien entre la température et l'agressivité humaine.

Chaque année, au début de l'été, nous aspirons au soleil, au point de parcourir des milliers de kilomètres pour le trouver dans d'autres pays. Mais plusieurs études montrent que la température a également une influence significative sur l'augmentation de la criminalité.

...

Chaque année, au début de l'été, nous aspirons au soleil, au point de parcourir des milliers de kilomètres pour le trouver dans d'autres pays. Mais plusieurs études montrent que la température a également une influence significative sur l'augmentation de la criminalité.Pourquoi les températures élevées font-elles de nous des têtes brûlées ? Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer.La chaleur fait que les gens sortent plus souvent et cela crée davantage de situations de conflits. Quand il fait froid, nous préférons nous réfugier à l'intérieur, avec la famille. De plus, les voleurs voient leur chance de s'introduire dans les maisons désertées ou de voler les portefeuilles des poches de pantalons des foules sorties profiter du soleil. Un autre facteur est que les écoles sont fermées et que des hordes d'adolescents parcourent les rues à la recherche de distractions.De nombreux scientifiques pensent que la colère est également provoquée par des facteurs plus directs tels que la réponse physiologique de l'être humain à la chaleur. Par exemple, les températures élevées provoquent une augmentation du rythme cardiaque, des niveaux de testostérone plus élevés et d'autres réactions métaboliques qui déclenchent le système nerveux sympathique - qui est responsable de la réaction de combat ou de fuite du corps.Il existe également de nombreuses théories psychologiques. L'inconfort qui accompagne la chaleur est indéniable. Si vous n'avez pas accès à l'air conditionné, il est très difficile d'échapper aux températures brûlantes. Si vous avez froid, vous pouvez mettre un pull, mais la chaleur, elle, vous suit partout, surtout s'il s'agit d'une chaleur humide. Lorsque les gens se sentent mal à l'aise et stressés parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur température corporelle, ils se mettent en colère et cela se répercute sur les autres.Cela ne signifie toutefois pas que les habitants des pays chauds sont automatiquement plus agressifs que ceux des pays plus septentrionaux. Les scientifiques craignent toutefois que le changement climatique n'ait un impact majeur sur la gestion de l'agressivité. Le réchauffement climatique va entraîner une augmentation significative du risque de violence entre les personnes.L'effet est différent selon les régions du monde. En Afrique, pour chaque degré Celsius de gagné, il peut y avoir une augmentation de la violence de 20 %, alors que la même augmentation de la température aux États-Unis entraîne une augmentation de la violence de 1 %.En outre, le changement climatique va également accroître les conflits entre les groupes, selon le Groupe d'experts des Nations unies sur le climat (GIEC). Entre autres choses, les pénuries de nourriture et d'eau, la chaleur extrême et les inondations vont intensifier les tensions entre les différents groupes de population. Dans le même temps, les sociétés touchées par ces conflits violents sont moins capables de s'adapter et de s'armer contre les effets du changement climatique, met en garde le GIEC.L'histoire nous apprend également que d'anciennes civilisations comme l'empire Maya et les dynasties chinoises se sont effondrées lors de périodes de chaleur et de sécheresse extrêmes.