Beaucoup d'entre nous ne parviennent pas à se remémorer leurs rêves, ou du moins de s'en rappeler les détails. Comment l'expliquer ?

On peut se souvenir d'un rêve arrivé il y a des années, mais on peine parfois à se rappeler de celui de la nuit dernière. Pourtant, la science suggère que tout le monde rêve, souvent sans s'en rendre compte. La raison pour laquelle nous rêvons est enracinée dans la biologie de notre corps et de notre subconscient. C'est également ce qui détermine si l'on s'en souvient ou non.

