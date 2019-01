Portfolio: dans les yeux de ceux qui ne peuvent pas voir

C'est à la suite d'une rencontre entre la photographe et un groupe d'adolescents malvoyants, à Montréal, en 2017, qu'est né le projet "Fovea" (du nom de cette zone de la rétine où la vision des détails est la plus précise). Touchée par l'enthousiasme de ces jeunes et par leur détermination à se construire un avenir malgré leur handicap, Sarah Seené a eu le désir de leur dédier un projet qui les mettrait en lumière, tout en cassant les clichés qui persistent sur la déficience visuelle. Dans ce travail de longue haleine, elle s'est appliquée à gagner la confiance de chacun de ses modèles pour approcher au plus près leur intimité et brosser ces portraits sensibles. Primé au Québec, le projet Fovea rassemble, outre ces photos argentiques, des poèmes en braille et des documents sonores, pour le rendre accessible à tous.

www.sarahseene.com

Retrouvez l'interview de Sarah Seené et toute l'actu de l'actu de la photo en Belgique sur www.browniephoto.be