Plus de 8% des médecins ont choisi d'adhérer à l'accord médico-mutualiste pour l'année 2020, qui fixe notamment les honoraires des prestations médicales, selon les données de l'Inami citées dans La Libre Belgique mercredi. Près d'un spécialiste de chirurgie plastique sur deux a toutefois rejeté la convention.

Les représentants des médecins et des mutuelles avaient bouclé en décembre dernier un accord médico-mutualiste pour l'année 2020. À titre d'exemple, en 2020, la consultation chez un généraliste conventionné est passée à 26,78 euros, soit une hausse de 51 cents, prise en charge par l'assurance-maladie (la part payée par le patient ne change pas).

Les médecins qui adhèrent à l'accord médico-mut s'engagent à respecter ces tarifs et avaient jusqu'au 28 février pour signifier s'ils se conventionnent ou pas.

L'Inami vient de publier les chiffres d'adhésion. Sur l'ensemble du pays, 86,32 % des médecins ont choisi l'adhésion, un taux comparable à ceux des précédents accords. Le taux d'adhésion est cette année de 82,48 % à Bruxelles, de 85,47 % en Flandre et de 88,35 % en Wallonie.

Pour 2020 comme pour les précédents accords, le taux d'adhésion est plus élevé chez les généralistes (91,89 %) que chez les spécialistes (82,75 %). Dans trois spécialités, une majorité de médecins ont rejeté la convention médico-mut : la chirurgie plastique (53,82 % de rejet), l'ophtalmologie (57,50 %) et la dermatologie-vénérologie (66,43 %).

Les représentants des médecins et des mutuelles avaient bouclé en décembre dernier un accord médico-mutualiste pour l'année 2020. À titre d'exemple, en 2020, la consultation chez un généraliste conventionné est passée à 26,78 euros, soit une hausse de 51 cents, prise en charge par l'assurance-maladie (la part payée par le patient ne change pas). Les médecins qui adhèrent à l'accord médico-mut s'engagent à respecter ces tarifs et avaient jusqu'au 28 février pour signifier s'ils se conventionnent ou pas. L'Inami vient de publier les chiffres d'adhésion. Sur l'ensemble du pays, 86,32 % des médecins ont choisi l'adhésion, un taux comparable à ceux des précédents accords. Le taux d'adhésion est cette année de 82,48 % à Bruxelles, de 85,47 % en Flandre et de 88,35 % en Wallonie. Pour 2020 comme pour les précédents accords, le taux d'adhésion est plus élevé chez les généralistes (91,89 %) que chez les spécialistes (82,75 %). Dans trois spécialités, une majorité de médecins ont rejeté la convention médico-mut : la chirurgie plastique (53,82 % de rejet), l'ophtalmologie (57,50 %) et la dermatologie-vénérologie (66,43 %).