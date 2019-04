Plus de 70% des personnes ressentent beaucoup de plaisir au quotidien

Mailys Chavagne Journaliste Web

Alors que la courbe des émotions et expériences positives vécues par les citoyens du monde connaissait une décroissance depuis 2015, la tendance s'est inversée l'année dernière. Et ce, malgré la progression inquiétante du stress et du sentiment de colère.