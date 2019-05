Les hommes ont, eux aussi, une horloge biologique. Outre les problèmes de fertilité, faire un enfant à partir d'un certain âge peut affecter la santé de leur partenaire et de leurs enfants.

Selon une étude, qui passe en revue 40 ans de recherches sur l'effet de l'âge parental sur la fertilité, les hommes ont, tout comme les femmes, ce qu'on peut appeler une "horloge biologique". La paternité tardive, outre des problèmes de fertilité, peut également provoquer des problèmes lors la grossesse et impacter la santé des enfants. "Les femmes ont tendance à être plus conscientes et éduquées que les hommes au sujet de leur santé reproductive. La plupart des hommes ne consultent pas les médecins à moins qu'ils n'aient un problème médical ou de fertilité", dit Gloria Bachmann, direct...