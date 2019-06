Le journaliste scientifique allemand Bas Kast a passé au crible les principales études consacrées à l'alimentation de ces dernières années. Dans son nouveau livre, il formule ses conclusions pour un schéma alimentaire sain.

À 40 ans, le biologiste, psychologue et journaliste Bas Kast s'est vu terrasser par une crise cardiaque alors qu'il était mince et qu'il adorait courir. Cependant, il se nourrissait très mal : son petit-déjeuner se composait de chocolat, son dîner de chips au paprika, le tout arrosé de bière. Était-ce la cause de sa crise cardiaque? Et une bonne alimentation aurait-elle permis de l'éviter? Kast a mené l'enquête. Pendant trois ans, il a analysé des milliers d'études sur la nutrition avant de publier une synthèse intitulée Der Ernährungskompass (Le compas alimentaire). Dans son pays natal, l'Allemagne, le livre a immédiatement touché une corde sensible.

...