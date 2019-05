Nouvelles recommandations santé: évitez le granola et les poêles antiadhésives

Caroline Lallemand Journaliste

Le Conseil supérieur de la santé belge a dressé une liste de 30 recommandations afin d'éviter d'être mis en contact avec des produits chimiques et des perturbateurs endocriniens qui nuisent à notre santé. En plus des conseils bien connus sur l'usage de l'alcool, du tabac et du téléphone portable, des conseils plus surprenants sont donnés relaie Het Gazet van Antwerp.

© getty