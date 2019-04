Dans un cas de mort subite du nourrisson sur trois, le bébé est tué accidentellement par un de ses parents qui a l'écrasé dans son sommeil. C'est ce qu'écrivent les quotidiens De Morgen et Het Laatste Nieuws.

"On parle beaucoup trop vite de mort subite du nourrisson", déclare Werner Jacobs, médecin légiste à l'hôpital universitaire d'Anvers. Il est persuadé qu'on a trop souvent posé ce diagnostic dans le passé et craint que ce soit toujours le cas aujourd'hui. "Au fond, la mort subite du nourrisson ne se produit pratiquement jamais. Elle n'existe que parce qu'on ne veut ou qu'on n'ose pas approfondir la cause de décès", dit-il.

