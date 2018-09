Mode d'emploi pour éviter le rhume saisonnier

Dormir plus tôt

C'est bien connu, pour être en forme, il faut dormir un minimum de 8 heures par nuit. La journée type d'un employeur lambda (oubliez les heures supp. et autres métiers qui empiètent sur vos heures de sommeil) est d'ailleurs parfaitement construite : 8h de sommeil, 8h de travail et 8h de loisirs. Bien sûr, en y intégrant les transports, l'éducation des enfants, les tâches ménagères... il ne restera presque plus rien de vos 8h de loisirs. Ce n'est pas une raison pour prolonger la journée et jouer aux animaux nocturnes. Se mettre au lit de bonne heure est essentiel pour rester en bonne santé. La meilleure tranche horaire pour dormir serait entre 22h et 7h du matin. En effet, la mélatonine (hormone du sommeil) se met en route à ces heures-là, et régénère votre système immu...