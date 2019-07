Que faire si vous ne reconnaissez plus votre partenaire après un traumatisme cérébral ou que ce dernier ne se souvient plus de vous ? C'est ce qui est arrivé à l'ancien coureur de la Lotto-Soudal Stig Broeckx qui a rompu avec sa petite amie après être sorti du coma. Selon le professeur Steven Laureys (UZ Liège), interviewé par De Morgen, c'est loin d'être un cas isolé.

Le 28 mai 2016, Stig Broeckx, à l'époque jeune coureur cycliste prometteur de la Lotto-Soudal, fait une terrible chute lors de la troisième étape du Tour de Belgique. Deux motards se percutent devant lui et l'entraînent dans leur chute. Il est victime d'une hémorragie cérébrale et va rester 5 mois et 22 jours dans le coma. Lorsqu'il se réveille, les médecins estiment que c'est un miraculé. Lui ne sait plus qui il est. Il ne se souvient pas de sa vie avant l'accident. Les cinq années précédant sa chute funeste ne sont qu'un immense trou noir où seuls quelques flashbacks effleurent de temps à autre sa mémoire. Il a aussi oublié la relation qu'il avait avec sa petite amie.

...