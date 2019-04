La Croix-Rouge lance vendredi un appel aux donneurs, face à des stocks de sang au plus bas. "Les congés ont eu raison des stocks de sang. Tous les groupes sont concernés: A, B, AB ou O. Nous avons besoin de vous", indique-t-elle sur sa page Facebook.

Les lieux de collecte peuvent être recherchés sur le site https://donneurdesang.be/, via le numéro d'appel 0800.92.245, via mail à l'adresse info@croix-rouge.be ou encore en contactant la Croix-Rouge via Facebook, précise celle-ci.