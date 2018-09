Les probiotiques n'ont pas toujours l'effet désiré

Chaque année, des milliers de personnes consomment des yaourts ou des suppléments de probiotiques. Si ces bactéries ont tellement de succès, c'est pour leurs bienfaits sur notre santé : ils améliorent le transit intestinal et renforcent les défenses immunitaires. Et pourtant, selon des chercheurs, les probiotiques ne seraient pas si bénéfiques pour la santé de tout le monde, annonce The Independent.

Une équipe de chercheurs israéliens a réalisé pour la première fois un échantillonnage des différentes bactéries qui peuplent les muqueuses de l'estomac et des intestins. Ils ont alors découvert que ce mélange de bactéries peut empêcher l'activité des probiotiques chez certaines personnes.

Ainsi, pour la plupart des personnes ayant participé à l'étude, les probiotiques n'avaient aucun effet et ne vivaient que ne manière fugace dans le système gastro-intestinal. Ces bactéries ne parvenaient tout simplement pas à établir une nouvelle population parmi les autres.

"Étonnamment, nous avons vu que de nombreux volontaires en bonne santé étaient en réalité résistants en ce sens que les probiotiques ne pouvaient pas coloniser leur tractus gastro-intestinal", a déclaré le professeur Eran Elinav, immunologue à l'Institut Weizmann des sciences en Israël. Selon lui, les probiotiques ne devraient donc pas être universellement donnés en tant que complément alimentaire.

Probiotiques VS antibiotiques

L'équipe a également constaté que la prise de probiotiques après la consommation d'antibiotiques pouvait s'avérer néfaste pour la santé. Le cocktail des deux peut en effet perturber l'environnement interne et causer certains troubles du métabolisme, comme le diabète ou l'obésité.

Les antibiotiques éliminent le mélange naturel de bactéries dans l'intestin. On parle de "destruction de la flore intestinale". À cause de cela, les microbes contenus dans les probiotiques agissent très rapidement et prennent le pas sur les bactéries. La flore intestinale peut alors mettre des mois avant de se reconstruire et de retrouver une bonne santé.

"Contrairement au dogme actuel selon lequel les probiotiques sont inoffensifs et profitent à tout le monde, ces résultats révèlent un nouvel effet indésirable potentiel de l'utilisation de probiotiques avec des antibiotiques qui pourrait même avoir des conséquences négatives à long terme", a déclaré le professeur Elinav.

Les chercheurs ont également découvert qu'ils étaient capables de prédire, à partir de marqueurs génétiques et d'échantillons, quelles personnes étaient les plus susceptibles d'être résistants aux probiotiques. Ils ont ainsi émis l'idée de concevoir des boissons probiotiques sur mesure pour aider à lutter contre les troubles métaboliques comme l'obésité et le diabète.