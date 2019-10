À compter du 1er novembre, une ordonnance médicale aura une validité de trois mois, sauf si le prescripteur en décide autrement, indique le cabinet de la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block. Jusqu'ici, un pharmacien pouvait délivrer au patient un médicament prescrit sans limite dans le temps. L'assurance soins de santé rembourse, elle, ce médicament jusqu'à la fin du 3e mois qui suit la date de prescription.

Dorénavant, le patient aura trois mois pour aller chercher son médicament à partir du jour où le prescripteur rédige cette ordonnance. Une fois le délai de validité de la prescription passé, le pharmacien ne pourra plus le délivrer.

De cette manière, le délai dans lequel le pharmacien peut remettre un médicament au patient et le délai pendant lequel ce médicament est remboursable sont harmonisés. Par défaut, la période de validité d'une ordonnance sera de trois mois.

Cette nouvelle réglementation s'applique aussi bien aux prescriptions électroniques qu'aux prescriptions sous format papier.

Toutefois, le prescripteur pourra toujours spécifier une durée de validité plus courte ou plus longue que les trois mois prévus "par défaut" s'il l'estime nécessaire en raison de la santé d'un patient. Cela, à condition que la durée de validité déterminée par le prescripteur ne dépasse pas un an.

Une période transitoire de trois mois est prévue, soit jusqu'au 31 janvier 2020, pendant laquelle les "anciennes" prescriptions resteront valables.

La mesure a été prise pour anticiper l'entrée en vigueur, prévue au 1er janvier 2020, de l'obligation pour les médecins d'utiliser la prescription électronique (e-prescription) pour les patients ambulatoires.