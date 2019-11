Votre enfant se gratte le cuir chevelu ? Vérifiez s'il n'a pas plein de poux dans les cheveux...

Les poux de tête, les plus connus et les plus fréquents, sont souvent difficilement repérables. De couleur grisâtre, ils sont champions dans l'art de se camoufler. Mais si vous coiffez les cheveux mouillés à l'aide d'un peigne fin spécial, vous pourrez les voir sur le peigne ou sur un drap (de couleur).

