Samedi, les pompiers bruxellois ont récolté 23.180 masques FFP2 à la caserne militaire de la Peutie. Ils seront distribués dans les hôpitaux bruxellois dans les prochains jours.

Les plus de 20.000 masques destinés aux hôpitaux bruxellois font partie des 5 millions de masques qui sont arrivés à l'aéroport de Liège-Bierset dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, ces masques ont été transférés à la caserne du Major Housiau à Peutie et sont répartis dans tout le pays.

Le personnel du service administratif des pompiers de Bruxelles a été appelé samedi pour récupérer la charge des masques buccaux FFP2, afin que les pompiers bruxellois n'aient pas à interrompre leur tâche. "Grâce à leur engagement et à leur disponibilité, le personnel opérationnel des pompiers est en mesure de se consacrer pleinement à ses tâches au service de la population bruxelloise", déclare le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw.

Dans l'attente de leur distribution, les masques buccaux sont stockés dans les locaux de Bruxelles Prévention et Sécurité. Pour les hôpitaux, les masques seront les bienvenus.

Les plus de 20.000 masques destinés aux hôpitaux bruxellois font partie des 5 millions de masques qui sont arrivés à l'aéroport de Liège-Bierset dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, ces masques ont été transférés à la caserne du Major Housiau à Peutie et sont répartis dans tout le pays. Le personnel du service administratif des pompiers de Bruxelles a été appelé samedi pour récupérer la charge des masques buccaux FFP2, afin que les pompiers bruxellois n'aient pas à interrompre leur tâche. "Grâce à leur engagement et à leur disponibilité, le personnel opérationnel des pompiers est en mesure de se consacrer pleinement à ses tâches au service de la population bruxelloise", déclare le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. Dans l'attente de leur distribution, les masques buccaux sont stockés dans les locaux de Bruxelles Prévention et Sécurité. Pour les hôpitaux, les masques seront les bienvenus.