"Les personnes autistes sont un plus pour notre société"

L'autisme touche aujourd'hui 1 personne sur 68 à travers le monde. En Belgique comme ailleurs, l'inclusion de ces personnes dans le parcours scolaire, dans le marché du travail et, plus globalement, dans la société, est essentielle. Mais la réalité est souvent plus difficile. "Beaucoup de personnes autistes sont sans emplois. Elles ont des diplômes, des capacités, mais ne savent pas se vendre", explique Flora Arrabito, fondatrice de l'ASBL Autisme en Action et maman d'une jeune adulte autiste. Ils ont pourtant autant à apporter que les autres, mais différemment : "ils ont une pertinence d'analyse, une manière de fonctionner, au niveau neurologique, qui leur permet de voir des choses que des personnes non autistes ne voient pas. Ils n'ont pas une vue d'ensemble, mais voient plutôt les détails, comme un puzzle qu'ils construisent pour avoir une imag...