L'asbl Infirmiers de rue lance un appel vendredi pour "tester les personnes sans-abri au Covid-19 au plus vite". L'association estime que ces personnes sont pratiquement les seules à rester dans les rues sans pouvoir suivre le conseil répété des autorités "restez à la maison et lavez-vous les mains régulièrement".

Les personnes sans abri courent un risque réel de contagion et peuvent, de ce fait, devenir une source de contamination, pointe l'asbl dans son communiqué. C'est la raison pour laquelle elle demande que ces personnes puissent bénéficier d'un dépistage. Pour "isoler les cas positifs, tester les contacts de ceux-ci, et offrir un abri humain aux autres", explique l'asbl.

L'asbl rappelle que les personnes sans-abri constituent une population plus fragile et certainement à risque.

L'association Médecins du Monde avait déclaré jeudi dans un communiqué que "les capacités d'hébergement doivent être augmentées, de jour comme de nuit, pour éviter, par exemple, que les candidats réfugiés s'ajoutent aux personnes sans-abri. Ces capacités doivent également être adaptées pour respecter les consignes de distanciation sociale, par exemple en agrandissant les espaces entre les lits".

La Région bruxelloise a déjà décidé depuis mardi de permettre l'organisation d'une capacité d'accueil de 15 places garantissant les conditions d'isolement et de protection aux personnes sans-abri contaminées par le coronavirus.

Les personnes sans abri courent un risque réel de contagion et peuvent, de ce fait, devenir une source de contamination, pointe l'asbl dans son communiqué. C'est la raison pour laquelle elle demande que ces personnes puissent bénéficier d'un dépistage. Pour "isoler les cas positifs, tester les contacts de ceux-ci, et offrir un abri humain aux autres", explique l'asbl. L'asbl rappelle que les personnes sans-abri constituent une population plus fragile et certainement à risque. L'association Médecins du Monde avait déclaré jeudi dans un communiqué que "les capacités d'hébergement doivent être augmentées, de jour comme de nuit, pour éviter, par exemple, que les candidats réfugiés s'ajoutent aux personnes sans-abri. Ces capacités doivent également être adaptées pour respecter les consignes de distanciation sociale, par exemple en agrandissant les espaces entre les lits".La Région bruxelloise a déjà décidé depuis mardi de permettre l'organisation d'une capacité d'accueil de 15 places garantissant les conditions d'isolement et de protection aux personnes sans-abri contaminées par le coronavirus.