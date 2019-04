Une nouvelle étude met en garde ces femmes qui ont du mal à admettre qu'elles aussi poussent des grognements en dormant. Ce non-dit peut en effet leur porter préjudice, car un ronflement n'est pas toujours anodin.

Un puissant grondement vous réveille en pleine nuit, et surpris, vous découvrez que ce n'est, non pas le voisin qui a allumé la débroussailleuse, mais bien votre femme, endormie paisiblement à vos côtés, qui laisse échapper quelques ronflements pour le moins... surprenants. Des chercheurs israéliens viennent en effet de prouver que la femme ronfle tout autant et tout aussi fort que son congénère masculin. L'étude, publiée dans la revue Journal of Clinical Sleep Medicine, s'est basée sur une analyse des ronflements de 2000 hommes et femmes âgées de 50 ans en moyenne.

...