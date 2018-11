"Les femmes aussi trompent pour des raisons purement sexuelles"

"Pourquoi presque tout ce que nous croyons sur les femmes, le désir et l'infidélité est faux et comment la nouvelle science peut nous libérer." C'est là le sous-titre du dernier livre de Wednesday Martin intitulé en anglais Untrue: Why Nearly Everything We Believe About Women, Lust, and Infidelity Is Wrong and How the New Science Can Set Us Free. Pour son livre précédent, Primates of Park Avenue, Wednesday Martin s'est plongée dans l'univers des femmes de la haute bourgeoisie new-yorkaise. Cette fois, l'écrivain américain de 52 ans espère apporter un éclairage différent sur la sexualité féminine en 2018. À l'aide de chiffres, de témoignages et de plus d'une trentaine d'interviews avec des sociologues, des sexologues et des biologistes.

...