Les écouteurs sans fil, comme l'AirPod, sont-ils cancérigènes ?

Pas moins de 250 scientifiques de plus de 40 pays ont signé une pétition adressée à l'OMS et à l'ONU pour qu'elles mettent en garde contre le rayonnement radioélectrique issu des technologies sans fil. L'AirPod d'Apple est particulièrement incriminé, car il se glisse au creux de l'oreille et pourrait augmenter les risques de cancer, selon les scientifiques.

...