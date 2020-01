Les premiers grains de pollen d'aulne et de noisetier de 2020 ont été récoltés dans l'air, annonce mardi le réseau national de surveillance aérobiologique de l'Institut belge de santé Sciensano. Ces petites quantités de pollen lancent de fait la saison pollinique. Un pic de pollen a notamment été observé samedi.

"Cela ne signifie pas nécessairement que les concentrations polliniques vont se maintenir ou continuer à augmenter", indique Lucie Hoebeke, collaboratrice scientifique du service Mycologie et Aérobiologie de Sciensano. "Les pluies rabattent le pollen au sol et mènent ainsi à une diminution des concentrations polliniques de l'air."

Cette saison pollinique débute avec une quinzaine de jours d'avance en raison des "températures clémentes" des derniers mois qui ont "favorisé et accéléré" le développement floral de ces arbres. Il est cependant encore impossible de dire si la saison 2020 sera aussi intense que celle de l'an dernier, prévient l'institut. "Rappelons que l'année passée, deux records absolus ont été enregistrés": justement pour l'aulne et le noisetier.

