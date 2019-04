Les vitamines et les compléments qui sortent d'un petit pot ne peuvent pas servir d'alternative aux fruits et aux légumes. La plupart d'entre eux n'ont d'ailleurs aucun effet bénéfique sur la santé. En effet, de plus en plus de preuves s'accumulent et indiquent que certains peuvent provoquer des dégâts.

Les compléments alimentaires se trouvent sur les comptoirs de presque toutes les pharmacies. Ils sont même vendus dans des supermarchés, des magasins de santé et sur internet. Ce n'est pas un phénomène isolé : plus d'un Belge sur cinq prend quotidiennement des compléments et presque un quart suit une cure de vitamines deux fois par ans. Les multivitamines sont les compléments alimentaires les plus vendus, annonçait l'organisateur des consommateurs belges Test-Achats en 2016. Le sondage de consommation alimentaire de 2014-2015 révèle que ce sont les personnes en bonne santé et hautement qualifiées qui accordent plus d'attention à la nourriture saine et au sport qui prennent des compléments. En dehors des vitamines et des minéraux, les épices et les extraits de plantes sont de plus en plus vendus comme compléments alimentaires. Et ce business rapporte beaucoup d'argent. Aux États-Unis, le marché des compléments alimentaires génère, chaque année, près de 30 milliards de dollars annonçait la revue scientifique JAMA en décembre 2018.

