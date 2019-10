Si vous vous faites larguer, ou si vous mettez fin à une relation, on pense qu'il est préférable de traverser un désert affectif durant quelques mois. Du moins, c'est le conseil que l'on donne habituellement. Mais les recherches américaines montrent qu'une relation "rebound" (de rebond ") ou une relation pansement présentent également des avantages.

"Quand nous nous sommes embrassés pour la première fois, après une soirée, je ne m'attendais pas à ce que nous devenions un couple". "Moi non plus. Je sortais d'une longue relation, et beaucoup de gens ne voyaient en Noémie qu'une rebound girl, une fille de transition ", disent Noémie Wolfs (ex-Hooverphonic) et Simon Casier (Balthzar), plus tôt cette année à Humo.

...