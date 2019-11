L'hiver approche, le manque de lumière et de vitamines commence à se faire ressentir. La dépression saisonnière pointe le bout de son nez ? Ce n'est pas une fatalité. Voici les aliments qui nourrissent le cerveau et rendent heureux.

En hiver, éviter la morosité

En hiver, la vitamine faisant le plus défaut est la vitamine D. Les réserves accumulées durant l'été s'amenuisent et le peu que l'on peut trouver durant cette saison ne se fixe pas, affirme Psychologies. Or, selon une étude publiée dans le British Journal of Psychiatry en 2013, la baisse de vitamine D est directement corrélée à la dépression.

...