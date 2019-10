Si l'on voit souvent le télétravail comme un avantage pour l'employé, on oublie aussi qu'il peut comporter certains inconvénients.

Le télétravail est plus populaire que jamais. Une étude, publiée par le fournisseur de bureaux suisse IWG, a révélé que 70% des professionnels travaillent à distance au moins un jour par semaine, tandis que 53% télétravaillent pendant au moins la moitié de la semaine. Certaines multinationales font même travailler tout leur personnel à distance, sans aucune présence fixe dans les bureaux. Ce sont les nouvelles technologies qui rendent cela possible aujourd'hui. Bien qu'il y ait des avantages pour les travailleurs, il y a également un certain nombre de pièges, avertit The Conversation. Le travail à distance devenant la nouvelle norme pour beaucoup de métiers, il est important que les entreprises s'adaptent et mettent en place les bonnes pratiques pour éviter l'isolement et l'épuisement de leurs employés.

...