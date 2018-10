Le secret des larmes

Une équipe australienne est en effet parvenue à comprendre la structure d'un acide gras qui, bien qu'il ne représente que 5 % de sa composition, joue un rôle déterminant dans la transparence du liquide lacrymal. C'est en effet lui qui permet à ses composantes aqueuses et lipidiques de rester mélangées et donc d'éviter que la vision ne se trouble. La prochaine étape sera de trouver le moyen de fabriquer une substance similaire qui puisse être ajoutée aux larmes artificielles afin d'émuler le mieux possible le liquide lacrymal.