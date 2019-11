Regards vitreux, nez qui coulent, éternuements intempestifs... Pas de doute, le rhume a déjà pris ses quartiers d'hiver. Si aujourd'hui cette infection virale est la plus répandue au monde, elle pourrait, d'ici quelques années, faire partie des nombreuses maladies vaincues par le génie humain.

Selon une étude menée par les universités de Stanford et de Berkeley, en Californie, désactiver temporairement une seule protéine dans nos cellules pourrait en effet nous protéger du rhume et d'autres maladies virales, comme la polio et certaines formes d'encéphalite.

...