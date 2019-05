Le paquet de cigarettes neutre sera d'application dès le 1er janvier 2020, a annoncé la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld) vendredi dans un communiqué. L'arrêté royal a été publié au Moniteur belge.

A partir de l'an prochain, les produits du tabac devront se trouver "dans un emballage identique peu attirant, de couleur vert-brun", explique le communiqué. "Seuls le type, la marque et la quantité de produit pourront figurer sur l'emballage, dans la même police standard. L'utilisation du logo de la marque, de couleurs et de slogans publicitaires est interdite. La mention des risques pour la santé sur les produits du tabac reste bien entendu obligatoire."

Le paquet neutre sera obligatoire non seulement pour les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipes à eau, mais aussi pour les produits connexes comme le papier, les tubes et les filtres pour cigarettes.

La Belgique est le cinquième pays en Europe à appliquer cette mesure, après la France en 2017, le Royaume-Uni la même année, la Norvège (2018) et l'Irlande (2018). L'Australie (2012) et la Nouvelle Zélande (2018) l'ont également adoptée.