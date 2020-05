Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les médecins ont pu être amenés à administrer des antibiotiques à leurs patients afin d'éviter toute surinfection bactérienne. Mais ce cocktail d'antibiotiques pourrait à terme exacerber la multiplication des bactéries résistantes. Explications.

Alors que les hôpitaux doivent faire face à l'épidémie de coronavirus, les médecins administrent davantage d'antibiotiques aux patients qu'à leurs habitudes. Et pour cause : 15 % des personnes infectées et admises en réanimation sont victimes d'une infection bactérienne causée par le Covid-19, selon une étude publiée dans The Lancet. Pourtant, les médecins peuvent avoir du mal à déterminer quel pathogène est à l'origine de ces formes de pneumonie bactérienne. L'administration de divers antibiotiques pour lutter contre ces infections apparaît donc en partie justifiée.

Des médecins tirent pourtant la sonnette d'alarme : cette décision médicale n'est pas sans conséquence sur le long terme. L'administration inappropriée d'antibiotiques peut en effet accélérer l'émergence et la multiplication de bactéries multirésistantes. Lorsque c'est le cas, les médicaments deviennent de moins en moins efficaces, jusqu'à ne plus pouvoir les éradiquer. C'est ainsi que se développent des "superbactéries", résistantes à plusieurs antibiotiques, et parfois même à tous.

C'est la raison pour laquelle la prescription et la consommation d'antibiotiques doivent faire l'usage d'un contrôle strict. Or, en période d'épidémie, on constate qu'une utilisation accrue de ces médicaments en milieu hospitalier est bien souvent inévitable.

Rester vigilant

De nombreuses pistes sont étudiées pour combattre l'infection :

l'hydroxychloroquine a d'abord été présentée comme "le remède miracle" par le professeur Didier Raoult, puis par le Président américain Donald Trump et aujourd'hui par le Sénégal. Le doute plane encore quant à sa réelle efficacité ;

le Tocilizumab est une piste potentielle pour prévenir "l'orage inflammatoire" chez les patients du Covid-19 dans un état grave ;

le Remdesivir, développé pour soigner les malades d'Ebola, fait figure d'espoir aux États-Unis.

Si les tests d'antiviraux et médicaments foisonnent, des lignes directrices claires et détaillées sur le moment et la manière dont les médecins doivent prescrire des antibiotiques aux patients atteints du coronavirus semblent encore manquer. À savoir pourtant que l'usage d'antibiotiques, en plus d'anticoagulants et d'oxygène, fait partie du traitement standard actuel pour lutter contre les conséquences du virus.

La Commission belge de coordination de la politique antibiotique - principale autorité belge en la matière - appelle cependant à" ne pas prescrire d'antibiotiques pour le traitement à domicile des patients COVID-19, possibles ou confirmés, en ce compris l'azithromycine. " Elle fournit également un guide antibiotique pour la prescription ou la délivrance d'antibiotiques.

Si le problème de l'antibiorésistance fait l'objet de nombreuses études depuis des décennies, certains experts espèrent que la crise du Covid-19 accélérera les choses. Mais dans un premier temps, le tout serait de comprendre comment les infections se propagent dans les hôpitaux et pourquoi les infections bactériennes et virales sont liées.

Quelques chiffres Les résultats d'une étude sur l'utilisation des antibiotiques dans les hôpitaux aigus (NDLR : l'ensemble des hôpitaux généraux, dont les universitaires) belges de 2017 montrent qu'environ 28,1 % des patients admis dans un hôpital aigu sont traités avec au moins un antibiotique à un moment donné. Le chiffre le plus élevé à ce niveau est celui enregistré dans les services de soins intensifs (52,7 %). Pour le secteur ambulatoire, la Belgique fait partie du top 9 des plus gros prescripteurs d'antibiotiques en Europe en 2017. Les résidents des maisons de repos belges prennent plus d'antibiotiques que leurs homologues européens.

