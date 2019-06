Le barbecue est-il malsain? Ce qu'en dit la science

Avec le beau temps qui s'installe, les barbecues entre amis ou en famille font aussi leur grand retour. Ces dernières années, de nombreuses voix s'élèvent pour avertir du danger que la viande grillée représente pour notre santé. À raison ? On fait le point et on vous donne quelques conseils pour un barbecue plus sain.

© Getty

De nombreuses d'études publiées au cours des deux dernières décennies ont démontré que la consommation de viande grillée, fumée et bien cuite - souvent trop - pouvait augmenter le risque de cancer, en particulier le cancer du pancréas, le cancer colorectal et le cancer de la prostate, rappelle le Time.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×