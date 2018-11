Lavez vos vêtements avant de les porter

C'est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire française (Anses) qui a mis le problème en lumière il y a quelques mois : les nouveaux vêtements contenant parfois des substances chimiques susceptibles de provoquer des réactions allergiques et des irritations cutanées, il est souhaitable de les laver avant de les porter. Pas moins d'un cinquième des échantillons analysés pas ses soins semblaient en effet contenir des substances toxiques tels que des nonylphénols, de la benzidine et du nickel - des produits dont la plupart sont certes autorisés (en Belgique aussi) pour autant que leur concentration ne dépasse pas certains seuils. Cependant, il suffit parfois d'une quantité bien plus infime pour déclencher des problèmes d'eczéma, des rougeurs et des démangeaisons.

...