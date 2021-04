Le groupe de travail sur la vaccination pour lutter contre la propagation du coronavirus en Belgique surveille de près la situation avec le vaccin Johnson & Jonhson, mais elle se poursuit comme prévu pour l'instant alors que les Etats-Unis viennent d'annoncer "une pause" dans les injections à la suite de six cas de formation de caillots sanguins.

Les 36.000 premiers vaccins de Johnson & Johnson ont été livrés en Belgique lundi/hier. Les premières doses doivent normalement être injectées la semaine prochaine. Cette vaccination programmée, malgré les nouvelles informations en provenance des États-Unis, se poursuit pour l'instant. "Nous surveillons de près la situation, et cela sera également le cas au niveau européen", a déclaré Gudrun Briat, porte-parole du groupe de travail sur la vaccination. "Pour le moment, nous n'avons reçu aucun signal indiquant que nous devons arrêter la vaccination."

Le 11 mars dernier, le vaccin de Johnson & Johnson a reçu le feu vert de l'agence européenne des médicaments (EMA) en tant que quatrième vaccin pour lutter contre le coronavirus. Celui-ci est considéré comme une étape importante car, contrairement aux autres vaccins, une seule injection est suffisante. Au total, la Belgique compte sur 1,4 million de doses du vaccin au deuxième trimestre.

Un mort et une personne dans un état critique aux Etats-Unis après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson

Une personne est morte d'une thrombose sanguine et une autre se trouve dans un état critique aux Etats-Unis après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson contre le Covid-19, a annoncé mardi un responsable de l'Agence américaine des médicaments (FDA). Au total, six personnes âgées de 18 à 48 ans ont présenté, 6 à 13 jours après l'injection, des symptômes de thrombose cérébrale, conjugués avec une chute de leur niveau de plaquettes sanguines.

"Un cas s'est révélé mortel et un patient se trouve dans un état critique", a déclaré Peter Marks, de la FDA.

Il a comparé ces cas avec les caillots sanguins répertoriés comme un effet secondaire "très rare" du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19.

Selon les experts, les caillots sanguins pourraient être provoqués par une très rare réponse immunitaire à ces deux vaccins. Selon Anne Schuchat, une responsable des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique américaine, le risque est très faible pour les personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson il y a un mois ou davantage.

L'Agence américaine des médicaments (FDA) "est en train d'enquêter sur ces six cas rapportés aux Etats-Unis", a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué. "Tant que cette procédure est en cours, nous recommandons une pause", a ajouté la FDA.

Cette annonce survient alors que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a indiqué la semaine dernière, elle aussi, enquêter sur des liens entre le vaccin de "J" et des cas de caillots sanguins.

