La rupture par algorithme, ou la séparation sur ordre d'un ordinateur

Vous n'avez pas encore de projets pour la Saint-Valentin ? Alors nous vous conseillons de regarder un épisode de la fantastique, mais très sombre série Black Mirror sur Netflix. Et pas n'importe quel épisode, mais 'Hang the DJ' (saison 4, épisode 4). Il s'agit d'un système de rencontre futuriste où les participants sont couplés durant une période différente à chaque fois. Ils ont tous un appareil - le Coach - qui leur dit combien de temps durera leur relation, jusqu'à la seconde près. Lorsque le temps est expiré, on passe au compagnon suivant. Et ce jusqu'à ce que, grâce à toutes les données recueillies, on tombe enfin sur l'amour de sa vie.

