La plupart des livres de cuisine ne contiennent aucune information et même de mauvaises informations sur la préparation adéquate et la conservation de la viande et du poisson.

Des plats délicieux à portée de main... mais aucune garantie pour la santé de ses consommateurs. Des scientifiques de l'université canadienne de Guelph ont analysé 19 livres de cuisine célèbres, publiés entre 2015 et 2017 au Canada et traitant principalement de la viande et du poisson.

Ils sont parvenus à la conclusion que ces livres ne renfermaient aucune information correcte pour préparer correctement la viande et le poisson, que les recettes livraient des informations trompeuses ou erronées et que les consignes manquaient pour préparer ces plats, les servir et les conserver sans courir de risques.

Température

Les scientifiques s'inquiètent surtout de la température. Ils affirment que les livres de cuisine n'encouragent pas le lecteur à utiliser à un thermomètre. 96% des recettes ne mentionnent pas la température minimum interne pour obtenir une cuisson à point ou donnent un chiffre erroné.

L'étude est d'une grande importance. En effet, un pays occidental comme le Canada recense chaque année environ quatre millions de maladies attribuées à de la nourriture infectée. Une partie énorme de ces infections est provoquée par un traitement inadéquat de la nourriture. Elle est par exemple mal refroidie, n'a pas été assez cuite ou la cuisine n'a pas été assez bien nettoyée.

Fonction pédagogique

Les livres de cuisine ont une fonction pédagogique importante, indiquent les scientifiques. "Une manière pour éclairer le consommateur et l'aider à manipuler correctement la nourriture reste de le faire par l'intermédiaire des médias : via des magazines, des programmes de cuisines, des recettes en ligne et des livres de cuisine", affirment-ils.

Ce n'est pas la première étude à pointer du doigt ce manque d'informations dans les livres de cuisine. Deux ans plus tôt, Université d'État de Caroline du Nord était parvenue à la même conclusion après avoir analysé 29 livres de cuisine parus dans la liste des best-sellers du New York Times.

Source: IPS