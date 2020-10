Octobre est le mois international du cancer du sein. En Belgique, l'asbl Pink Ribbon, association nationale engagée dans la lutte sur tous les fronts contre le cancer du sein, organise La Marche Rose (www.lamarcherose.be).

Il s'agit d'un défi sportif où les équipes sont appelées à effectuer un maximum de pas. Un cancer sur trois peut être évité grâce à un mode de vie sain, et l'exercice en quantité suffisante en constitue un élément essentiel. L'objectif de ce défi est de parcourir ensemble l'équivalent d'au moins dix tours du monde, en marchant 10.000 pas par jour. La Marche Rose n'est pas un parcours classique de marche qui se déroule sur une journée, mais un engagement individuel qui dure tout le mois d'octobre, et auquel on peut participer de n'importe où. La rédaction de Bodytalk, qui a réalisé le magazine Pink Ribbon 2020, relève le défi en équipe.

Durant l'édition 2019, les participants ont parcouru 6,4 tours du monde, soit 255.563 kilomètres. Actuellement, on compte déjà deux fois plus de participants sur la ligne de départ virtuelle qu'en 2019, car la marche a gagné en popularité depuis le coronavirus.

Vous aussi, vous êtes intéressé ? Inscrivez-vous sur www.lamarcherose.be, individuellement, entre amis ou avec des collègues. La participation aux frais est de 6 à 8 € par personne, et le montant recueilli sera consacré à un projet concret sur le cancer du sein (mené cette année par la Fondation Registre du Cancer).

De cette façon, non seulement vous donnez un coup de pouce à votre santé, mais vous contribuez également à lutter contre le cancer du sein.

