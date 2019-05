La Fondation contre le cancer invite, dans le cadre de sa nouvelle campagne de sensibilisation "Trois petites tapes dans le dos" lancée jeudi, à se protéger du soleil pendant les vacances, mais pas seulement.

Elle incite ainsi la population à se préserver des rayons solaires également pendant ses activités en plein air en Belgique, lors desquelles "il est frappant de constater à quel point nous sommes nettement moins vigilants".

"Une tape dans le dos, c'est douloureux quand on a un coup de soleil. Alors cet été, un conseil: donnez-en une avant qu'il ne soit trop tard", tel est le message de la nouvelle campagne de prévention de la Fondation contre le cancer. Concrètement, chacun d'entre nous est invité à donner "trois petites tapes dans le dos" à ses proches pour leur rappeler les trois règles essentielles pour une bonne protection solaire, à savoir "se mettre à l'ombre", "enfiler un vêtement" et "mettre de la protection solaire toutes les deux heures".

"Donner une petite tape dans le dos est une manière simple et sympathique de rappeler à nos proches les règles d'or de la protection contre les effets néfastes des rayons UV", explique le Dr. Anne Boucquiau, porte-parole de la Fondation. "En changeant de comportement, on peut en grande partie éviter les risques de cancer de la peau. Celui-ci est en forte augmentation en Belgique et il est dû, dans plus de 90% des cas, à une exposition excessive aux UV", poursuit-elle. Une enquête Ipsos réalisée par la Fondation contre le cancer en 2017 a montré que 80% des personnes interrogées ont attrapé un coup de soleil principalement en Belgique.