La Belgique se prépare à une pandémie de grippe

Le conseil des ministres a décidé vendredi que la Belgique participerait à un marché public européen afin de se procurer suffisamment de vaccins pour la population en cas d'épidémie mondiale de grippe, a annoncé la ministre de la Santé, Maggie De Block.

La Belgique signera un accord-cadre européen avec deux fabricants de vaccins. Ceux-ci doivent garantir la disponibilité à temps et la distribution de vaccins contre la grippe pandémique en cas d'épidémie. Les négociations avec la société Seqirus sont terminées, celles avec GSK sont sur le point d'aboutir, a indiqué le cabinet de la ministre.

"Grâce à ce contrat, nous pouvons mettre d'un coup jusqu'à six millions de doses de vaccin à disposition de nos citoyens, si c'est nécessaire", selon la ministre De Block. "Ce n'est possible que grâce à la collaboration européenne. C'est pourquoi j'ai mis cela à l'ordre du jour au niveau européen". Deux millions d'euros annuels seront libérés. Une grippe pandémique n'est pas la grippe saisonnière classique. Une grippe pandémique est une épidémie de grippe imprévue qui touche le monde entier, comme la grippe A/H1N1 en 2009, plus connue sous l'appellation "grippe mexicaine". Réaliser un stock de vaccins n'a pas de sens parce que personne ne sait à l'avance quelles seront les caractéristiques biologiques du virus pandémique, a enfin expliqué Mme De Block.