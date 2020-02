La Belgique est passée de la 17e à la 10 place du classement Tobacco Control Scale (TCS), établi tous les trois ans par la fédération européenne des associations contre le cancer. Ce rapport évalue la politique de prévention du tabagisme dans 36 pays européens.

C'est sur base de sa proposition de compromis, présentée la semaine dernière, que les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 tenteront à partir de 15h00 d'accorder leurs violons pour dégager une position commune, un cadre chiffré précisant un budget global ainsi qu'une répartition par politiques et programmes.

Le sommet extraordinaire consacré uniquement à ce "cadre financier pluriannuel" (CFP) suit des semaines de bilatérales menées par le Belge.

"Nous avons travaillé très dur ces dernières semaines avec tous les dirigeants afin de tenter de rapprocher les différents points de vue", assure-t-il jeudi, répétant que "toutes les préoccupations" entendues sont "légitimes".

Malgré les volontés très diverses, entre les capitales qui veulent limiter l'enveloppe globale européenne à 1% du RNB des 27 (c'est le cas de l'Autriche, des Pays-Bas, de la Suède et du Danemark, baptisés les "frugal four" par la presse) et ceux qui mettent en avant l'importance de maintenir des politiques historiques fortes comme la cohésion et l'agriculture, l'ex-Premier ministre belge se dit "convaincu qu'il est possible de progresser dans les prochaines heures et prochains jours". "Tout est sur la table pour décider", martèle-t-il depuis plusieurs jours.

Si le début du sommet est fixé à 15h00, sa fin reste ouverte, et les discussions pourraient, selon les attentes, se prolonger même au-delà de la journée de vendredi.

